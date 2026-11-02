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2 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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2 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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2 Kasım 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni haftanın ilk gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler, ons gümüşteki güncel seviyeleri de araştırıyor. Piyasalardaki değişimler merak edilirken “2 Kasım gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatları 2 Kasım Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler takip edilirken, uluslararası piyasalarda ons gümüşün güncel değeri de merak ediliyor. Değerli metalin yeni haftaya hangi seviyeden başladığını öğrenmek isteyen yatırımcılar, güncel piyasa verilerini inceliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların takibinde yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan değerli metalde yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, gram gümüşün satış fiyatı 80,6678 TL seviyesinde bulunuyor.

2 Kasım 2026 saat 09.41.07 itibarıyla gram gümüş yüzde 2,22 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 1,75 TL yükselen gram gümüşün alış fiyatı 80,5714 TL, satış fiyatı ise 80,6678 TL olarak kaydedildi. Haftanın ilk gününde yaşanan yükselişin ardından yatırımcılar, gümüş fiyatlarındaki hareketliliğin devam edip etmeyeceğini ve değerli metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 2 Kasım Pazartesi günü yukarı yönlü hareket öne çıktı. Gram gümüş yüzde 2,22 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 80,5714 TL, satış fiyatı ise 80,6678 TL seviyesinde gerçekleşti. Saat 09.41.07 itibarıyla 1,75 TL yükselen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başlayan gümüşte, fiyatların ilerleyen saatlerde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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