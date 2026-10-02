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2 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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2 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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2 Ekim 2026 Cuma günü altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “2 Ekim gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 2 Ekim Cuma günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor. İşte 2 Ekim 2026 Cuma günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında 2 Ekim 2026 Cuma günü hareketlilik sürüyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.606,31 TL, satış fiyatı ise 6.607,02 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,23 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 2 Ekim Cuma günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.774,00 TL, satış fiyatı ise 10.852,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,12 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü takip eden yatırımcılar ons altındaki son durumu da araştırıyor. 2 Ekim 2026 Cuma günü ons altının alış fiyatı 4.185,15 dolar, satış fiyatı ise 4.185,70 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,27 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2 Ekim 2026 Cuma günü saat 07:54:13 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. Gram altın 6.607,02 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.852,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.185,70 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel hareketlilik yatırımcıların piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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