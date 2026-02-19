Haberler

19 Şubat Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Şubat Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Şubat 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Şubat 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

