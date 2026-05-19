19 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

19 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini yeniden artırdı. Fiyatlardaki inişli çıkışlı hareketler piyasada temkinli bir görünüm oluşturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş fiyatı 111,54 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış ve önceki kapanış 113,87 TL olarak kaydedilirken, piyasada kısa vadeli geri çekilme dikkat çekiyor.

Haftalık bazda %-11,73, aylık bazda %-4,26 oranında değer kaybı yaşanırken, yıllık performansta ise %176,20 seviyesinde güçlü bir artış öne çıkıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %-2,05, son bir haftada ise %-11,73 oranında düşüş kaydetti. Buna rağmen uzun vadeli görünümde yüksek getiri potansiyeli dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ayrıca gram gümüşün son bir ay içerisinde en yüksek seviyesi 130,54 TL (13.05.2026), en düşük seviyesi ise 102,72 TL (29.04.2026) olarak kaydedildi.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son verilere göre gram gümüşte kısa vadede aşağı yönlü bir hareket öne çıkıyor. Günlük bazda %-2,05, haftalık bazda ise %-11,73 oranında düşüş yaşandı. Bu tablo, piyasada dalgalı seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, uzun vadede güçlü performansını korurken kısa vadede sert fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Yatırımcıların kararlarını piyasa verileri ve küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda temkinli şekilde değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor.