18 Şubat Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

18 Şubat Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Şubat 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Şubat 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Şubat Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesine Bağlı Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

–– Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 221)

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
