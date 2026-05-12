18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde kutlanacak. 18 Mayıs tatil mi? Resmi tatil takvimi kapsamında yer alan bayram nedeniyle özellikle kamu kurumları, okullar ve çalışanların mesai düzeniyle ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor.

18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yarım gün tatil uygulanmıyor. Resmi tatil kapsamına dahil olmayan pazartesi günü, kamu kurumları ve iş yerlerinde normal çalışma düzeni devam edecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesindeki gün olması nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alan tarih için herhangi bir idari tatil kararı bulunmuyor.

19 Mayıs’ın salı gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği de araştırılıyor. Ancak resmi tatil yalnızca 19 Mayıs Salı gününü kapsıyor. Bu nedenle 18 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil ya da yarım gün tatil olarak uygulanmayacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen bayram kapsamında kamu kurumları, okullar ve birçok resmi kuruluşta tatil uygulanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs tatili bir günü kapsıyor. Salı gününe denk gelen resmi tatil, hafta sonuyla birleşmiyor. Bu nedenle çalışanlar ve öğrenciler için uzun tatil uygulaması bulunmuyor.