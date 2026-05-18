Haberler

18 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

18 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir, yatırımcıların odağını yeniden fiyat hareketlerine çevirdi. Günün erken saatlerinden itibaren görülen inişli çıkışlı grafik, piyasada belirsiz bir görünüm oluştururken gözler yeni yön arayışına çevrildi. Peki, 18 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

18 Mayıs günü altın piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların odağını yeniden güncel fiyat hareketlerine çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok türde yaşanan anlık değişimler piyasada hareketliliği artırırken, yatırımcılar temkinli bir bekleyişe geçti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) piyasasında güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.658,31 TL, satış fiyatı ise 6.659,22 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedilirken, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.846,00 TL, satış fiyatı ise 10.924,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-1,59 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.540,87 dolar, satışta ise 4.541,45 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %0,02 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler ons altının yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

Merakla beklenen yasadan ilk bilgiler! PKK'lıların eli kolu bağlanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar