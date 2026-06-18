Haberler

18 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

18 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Haziran itibarıyla altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki güncel seyir yakından takip ediliyor. Peki, 18 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, güvenli liman yatırımlarına yönelen yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlar, özellikle gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde yakından takip ediliyor. İşte 18 Haziran güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmelere ilişkin merak edilen detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 18 Haziran saat 09.50 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.427,53 TL, satış fiyatı ise 6.428,47 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,32 olarak kaydedilirken, gram altındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 18 Haziran verilerine göre alışta 10.592,00 TL, satışta ise 10.722,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,42 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki hareketlilik piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 18 Haziran itibarıyla alışta 4.302,77 dolar, satışta ise 4.303,41 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %1,12 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler

Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak

Bombayı patlattılar! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Uzman isimden 3 il için dikkat çeken deprem açıklaması
İran ile mutabakat zaptını imzalayan Trump: Bu kolay değildi

110 gün sonra gelen imza! Tek cümlesiyle her şeyi anlattı
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay İzmir'de yaşandı: Erkek kedimiz doğurdu
Ronaldo'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu hiç acımadılar