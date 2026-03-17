17 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik belirsizlikler, değerli metaller piyasasında hareketliliği artırıyor. 17 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alırken, piyasada yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşandığı merak konusu oldu. Güncel gümüş fiyatları ve piyasa yönüne dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (17 MART SALI)

17 Mart Salı itibarıyla Türkiye'de 1 gram gümüş fiyatı yaklaşık 113,94 TL alış ve 114,04 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Güncel verilere göre gram gümüşte %0,59 oranında düşüş yaşanırken, önceki kapanış fiyatı 114,71 TL civarında bulunuyordu. Gün içinde fiyatların piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son günlerde gümüş fiyatlarında dalgalı bir seyir öne çıkıyor. 17 Mart itibarıyla gram gümüşte sınırlı bir geri çekilme dikkat çekerken, piyasada düşüş eğiliminin hafif şekilde devam ettiği görülüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM NEDİR?

Güncel verilere göre gümüş fiyatları gram bazında 114 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kurları ve yatırımcı talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim aracı hem de kısa vadeli yatırım alternatifi olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurları fiyatları doğrudan etkilerken, yatırımcılar genellikle portföy çeşitlendirmesi amacıyla gümüşü tercih ediyor. Ancak piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle temkinli hareket edilmesi önem taşıyor.