17 Kasım'da ne olacak, yarın ne olacak, yarın elektrikler mi kesilecek, neden acil durum ilan edildi?

Ancak 17 Kasım'da dünya genelinde elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir ülkede bu nedenle ilan edilmiş bir acil durum da bulunmuyor. Söylentinin kaynağı, ABD'de 17 Kasım'da yapılacak rutin bir acil durum uyarı sistemi testi. İşte 17 Kasım'da ne olacağına dair merak edilenler.

17 KASIM'DA NE OLACAK?

17 Kasım 2026 Salı günü ABD'de, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından ülke çapında radyo ve televizyon acil uyarı sistemi testi yapılacak. Test, ABD Doğu saatiyle 14.20'de, yani Türkiye saatiyle 22.20'de gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 dakika sürecek. Test mesajı "Bu yalnızca bir testtir" ifadesiyle sona erecek. Test, ABD kurallarına göre düzenli olarak yapılması gereken rutin bir uygulama.

17 KASIM'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Hayır. 17 Kasım'da dünya genelinde elektrik veya internet kesintisi yaşanacağına ilişkin iddiaları destekleyen resmi bir açıklama ya da bilimsel bir veri bulunmuyor. Yetkililer, küresel kesinti iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD'de yapılacak testte cep telefonlarına uyarı gönderilmeyecek. Uyarı yalnızca televizyon ve radyo yayınlarında yer alacak ve halktan herhangi bir işlem yapması istenmeyecek.

NEDEN ACİL DURUM İLAN EDİLDİ?

17 Kasım için herhangi bir ülkede acil durum ilan edilmedi. ABD'de yapılacak işlem bir acil durum değil, acil uyarı sisteminin olası bir kriz öncesinde teknik açıdan test edilmesi. Testin 17 Kasım'da yapılamaması halinde yedek tarih olarak 3 Aralık belirlendi.

17 KASIM SÖYLENTİSİ NEREDEN ÇIKTI?

17 Kasım'a ilişkin iddialar, ABD'deki acil uyarı testinin sosyal medyada farklı şekilde yorumlanmasıyla yayıldı. Komplo teorilerinde Pentagon'un askeri üsler için 90 günlük stok yapılmasını öngören bir duyurusu ve İngiltere'nin vatandaşlara en az 3 günlük temel ihtiyaç malzemesi bulundurmalarını öneren kampanyası da kanıt olarak gösterildi. Bazı kullanıcılar ise 2023 yılında yayınlanan bir Simpsonlar bölümünün bu tarihi önceden bildiğini iddia etti. Ancak bu iddiaların hiçbiri gerçek bir tehdide işaret etmiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, 17 Kasım'ın diğer günlerden daha tehlikeli olmadığını vurguladı. Siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli kişilerin bu tür resmi testleri ve gündemdeki konuları sahte mesaj ve dolandırıcılık girişimleri için kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, vatandaşlara bu tür paylaşımların kaynağını kontrol etmelerini ve 90 günlük stok yapmak yerine evde temel bir acil durum çantası bulundurmalarını önerdi.

TÜRKİYE'DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

Türkiye'de 17 Kasım'da küresel söylentiyle ilgili bir kesinti beklenmiyor. Ancak elektrik dağıtım şirketleri, her gün olduğu gibi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı illerde planlı kesintiler yapacak. İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Van ve Edirne gibi illerde bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatlerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Bu kesintilerin 17 Kasım söylentisiyle bir ilgisi bulunmuyor.