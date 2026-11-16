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17 Kasım hava durumu nasıl, sağanak ne zaman başlıyor? İstanbul ve Kocaeli'ye uyarı

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17 Kasım hava durumu nasıl, sağanak ne zaman başlıyor? İstanbul ve Kocaeli'ye uyarı
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17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul ve Kocaeli'de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine dayanarak yağışın salı günü ilk saatlerden itibaren etkili olacağını ve metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceğini açıkladı. Kocaeli'de yağışın pazartesi gecesi başlayıp salı öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul ve Kocaeli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği'nin 16 Kasım öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre yağış İstanbul'da salı günü ilk saatlerden itibaren etkili olacak ve yer yer kuvvetli olacak: metrekareye 21 ila 50 kilogram. Kocaeli'de kuvvetli yağış pazartesi gecesi başlıyor. Valilik ani sel ve su baskınına karşı uyardı.

17 KASIM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü Marmara'da yağışlı bir gün bekleniyor ve yağış yalnız bu bölgeyle sınırlı kalmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük tahminine göre pazartesi birkaç bölgede görülen sağanaklar salıdan itibaren daha geniş bir alana yayılacak. Ege kıyılarında da salı ve sonraki günlerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

MGM'nin 16 Kasım raporunda Van'ın doğusu ile Hakkari çevresi için karla karışık yağmur ve kar öngörüldü. Ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valiliğin açıklamasına göre kuvvetli yağış 17 Kasım Salı günü ilk saatlerden itibaren etkili olacak. Ondan önce, pazartesi gecesi kentte aralıklı sağanak geçişleri de bekleniyor.

KOCAELİ'DE DURUM NE?

Kocaeli Valiliği de benzer bir uyarı yaptı. Kentte 16 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebilir. Valiliğin tahminine göre yağış salı günü öğle saatlerine kadar sürecek.

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

AKOM ve MGM'nin değerlendirmelerinde kuvvetli yağış beklenen yerler Trakya'dan Kocaeli'ye uzanıyor: Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri.

VATANDAŞLARA NE UYARISI YAPILDI?

İstanbul Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Kocaeli için yapılan uyarıda da aynı riskler sıralandı. İl bazında güncel meteorolojik uyarılar MGM'nin mgm.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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