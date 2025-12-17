Haberler

17 Aralık Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Aralık Resmi Gazete yayımlandımı?
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Aralık Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Aralık 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 17 Aralık 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

17 Aralık Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

–– 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 34 üncü Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 217)

–– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/39)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/42)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14013, 14014, 14015 ve 14016 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

