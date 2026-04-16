16 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

16 Nisan itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji arz-talep dengesindeki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında olası zam ya da indirim beklentisini yeniden gündeme taşıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam geldi. Motorin fiyatları 86 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı.

MOTORİN 86 TL’Yİ AŞTI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 63.25 TL
  • Motorin: 85.29 TL
  • LPG: 34.99 TL

Ankara

  • Benzin: 64.22 TL
  • Motorin: 86.42 TL
  • LPG: 34.87 TL

İzmir

  • Benzin: 64.50 TL
  • Motorin: 86.70 TL
  • LPG: 34.79 TL
Sahra Arslan
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu