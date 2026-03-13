16 Mart Pazartesi okullar tatil mi 2026?

Okullar 16 Mart 2026 tarihinde tatil mi olacak? Öğrenciler ve aileler, MEB'in resmi açıklamalarını merakla takip ediyor. Bu haberimizde, 16 Mart Pazartesi günü okullarda ders yapılıp yapılmayacağıyla ilgili güncel detayları ve tatil ihtimallerini bulabilirsiniz.

16 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlıyor. Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılmayacak. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu yıl 2. dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.

2. ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

2. dönem ara tatili 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece eğitim öğretim yılına kaldığı yerden devam edilecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARNELERİ NE ZAMAN DAĞITILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla tamamlanacak. Tatilin ardından eğitim yılı hız kesmeden ilerleyecek.