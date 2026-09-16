16 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında 16 Eylül Çarşamba günü yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, altının haftanın devamında nasıl bir seyir izleyeceği de araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların takibinde yer alıyor. Gram altının alış fiyatı 6.779,25 TL, satış fiyatı ise 6.780,08 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 1,01 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 16 Eylül Çarşamba günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.984,00 TL, satış fiyatı ise 11.069,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,86 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini takip eden ons altın da 16 Eylül Çarşamba günü yükselişle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.334,78 dolar, satış fiyatı ise 4.335,26 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,94 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

16 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 10:01:08 itibarıyla gram altın 6.780,08 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.069,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.335,26 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında kaydedilen yükselişler piyasadaki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.