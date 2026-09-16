16 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 EYLÜL

Önümüzdeki beş gün İstanbul'da parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava hakim olacak. 17 ve 18 Eylül'de (Perşembe-Cuma) sağanak yağış bekleniyor; sıcaklıklar 17-18°C ile 25-26°C arasında seyredecek, nem oranı özellikle Cuma günü %78'e kadar çıkacak. Hafta sonuna doğru, 19-21 Eylül (Cumartesi-Pazartesi) arası hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek, gündüz sıcaklıkları 25-26°C civarında kalırken geceleri 18-19°C'ye kadar düşecek. Rüzgar genel olarak kuzeybatı yönlü ve hafif-orta şiddette (12-20 km/sa) esecek. 1991-2020 dönemi ortalamalarıyla kıyaslandığında bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerine yakın, hatta bazı günler ortalamanın biraz üzerinde seyredecek.

Perşembe gününe ait saatlik tahminlere bakıldığında, gece saatlerinde (00.00-06.00 arası) hava bulutlu ve serin, sıcaklık 18-19°C civarında olacak. Sabah 06.00-12.00 arasında yağmurlu bir dilim öne çıkıyor; bu saatlerde sıcaklık 21-23°C'ye yükselirken nem oranı %70'in üzerinde kalacak, rüzgar hızı ise öğlene doğru 17 km/sa'ya kadar çıkıp 35 km/sa'lık rüzgar patlamalarına ulaşabilecek. Öğleden sonra (12.00-18.00) yağış sona erip hava parçalı bulutlu ve güneşliye dönüşecek, gün içindeki en yüksek sıcaklık olan 26°C'ye 12.00-15.00 aralığında ulaşılacak; bu saatlerde rüzgar da günün en kuvvetli estiği dönem olup maksimum 37-38 km/sa'ya varabilecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak 20-21°C'ye gerileyecek ve hava açık-güneşli karakterini koruyacak.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

16 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: