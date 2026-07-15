Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde vapurla ulaşım sağlayacak vatandaşlar, "15 Temmuz vapurlar ücretsiz mi, bugün vapurlar bedava mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ücretsiz ulaşım uygulamasının şehir hatları vapurları ve diğer deniz ulaşım araçlarını kapsayıp kapsamadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü vapurlar ücretsiz hizmet verecek mi? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, "15 Temmuz vapurlar ücretsiz mi, 15 Temmuz Çarşamba vapurlar bedava mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında şehir hatları vapurları ve diğer deniz ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde alınan kararlar gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 vapur seferlerine ilişkin detaylar.

15 TEMMUZ'DA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında vapurların ücretsiz olup olmayacağı, hizmet verilen şehre göre değişiklik gösteriyor. Cumhurbaşkanı Kararı yalnızca belirli raylı sistem hatlarını kapsarken, belediyeler kendi toplu taşıma uygulamalarına ilişkin ayrıca karar alabiliyor.

Bu nedenle vapur seferlerinin ücretsiz olup olmadığı, ilgili belediyenin uygulamasına göre belirleniyor.

İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Temmuz'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Bu kapsamda Şehir Hatları vapurları da ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil ediliyor.

Vatandaşlar, İstanbulkart kullanarak gün boyunca Şehir Hatları vapur seferlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

İZMİR'DE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2026 için İZDENİZ vapurlarının ücretsiz hizmet vereceğine ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Bu nedenle İzmir'de körfez ulaşımını sağlayan vapurlarda mevcut ücret tarifesinin uygulanması bekleniyor.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım yalnızca İZBAN hattında uygulanıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım uygulaması; Resmî Gazete'de belirtilen raylı sistem hatları ile ücretsiz toplu taşıma kararı alan belediyelerin işlettiği ulaşım araçlarını kapsıyor. Bu nedenle vapurların ücretsiz olup olmadığı şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.

Vatandaşların seyahat öncesinde bulundukları ildeki belediyenin ve ulaşım işletmelerinin resmî duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.