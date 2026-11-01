15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 1 Kasım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman, saat kaçta açılacak?

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İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüleri yakından ilgilendiren bir düzenleme uygulanıyor. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken, kent genelinde çok sayıda cadde ve bağlantı yolunda da ulaşım kısıtlamasına gidildi. Köprüyü kullanmak isteyen vatandaşlar ise "15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak? 1 Kasım köprü saat kaçta trafiğe açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte köprü ve İstanbul trafiğine ilişkin merak edilen detaylar...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen maraton kapsamında sporcuların güvenli şekilde yarışabilmesi için köprü ve yarış güzergâhındaki bağlantı yollarında trafik düzenlemesi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün duyurusuna göre köprü, 1 Kasım Pazar günü saat 03.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

1 Kasım 2026 Pazar günü saat 03.00'te araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00'te yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

İstanbul Maratonu'nun tamamlanması ve sporcuların güzergâhtaki geçişlerini bitirmesinin ardından kapatılan yollar kademeli olarak yeniden araç trafiğine açılacak. Sürücülerin özellikle öğle saatlerinde alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

1 KASIM'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Maratonu nedeniyle yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü değil, Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda yol da trafiğe kapatıldı.

Trafik düzenlemesi kapsamında:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00'ten itibaren kapatıldı.

Avrasya Tüneli saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Galata Köprüsü saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nin belirli bölümlerinde ulaşım durduruldu.

Beşiktaş, Üsküdar, Karaköy, Fatih ve Bakırköy çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik kısıtlaması uygulandı.

Kapatılan güzergâhların yarışmacıların geçişlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak açılması, tüm parkurun ise en geç saat 16.00 itibarıyla trafiğe açılması bekleniyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALIYKEN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NELER?

İstanbul'da iki yaka arasında araçlarıyla seyahat etmek isteyen sürücüler için alternatif geçiş güzergâhları belirlendi.

Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası arasında ulaşım sağlamak isteyen sürücüler şu güzergâhları kullanabilecek:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

D-100 kara yolu

Nuhkuyusu Caddesi

Özellikle Boğaz geçişi yapacak sürücülerin yola çıkmadan önce trafik yoğunluğunu kontrol etmeleri önem taşıyor.

METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüs seferlerinde de düzenlemeye gidildi. İETT tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Pazar günü maraton boyunca Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek.

Seferler geçici olarak şu şekilde düzenlendi:

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme yönünde seferler Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek.

Beylikdüzü yönündeki seferler ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak arasında yapılacak.

İki yaka arasında toplu ulaşım kullanmak isteyen vatandaşlar için Marmaray alternatif olarak öne çıkıyor.