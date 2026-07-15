15 Temmuz kuyumcular açık mı, 15 Temmuz Çarşamba bugün kuyumcular döviz büroları açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde altın alışverişi yapacak vatandaşlar, "15 Temmuz kuyumcular açık mı, bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatilin kuyumcuların çalışma düzenine etkisi, kuyumcu çarşılarının hizmet durumu ve mağazaların açılış saatleri merak edilirken, vatandaşlar güncel uygulamaları takip ediyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü kuyumcular hizmet veriyor mu? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ KUYUMCULAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, "15 Temmuz kuyumcular açık mı, bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatilde kuyumcuların çalışma düzeni, Kapalıçarşı'nın açık olup olmadığı ve döviz bürolarının hizmet verip vermeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kuyumcuların çalışma durumuna ilişkin detaylar.

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olsa da kuyumcuların çalışma durumu işletmelerin kendi kararına göre değişebiliyor. Özel işletme statüsünde faaliyet gösteren birçok kuyumcu resmi tatilde kapalı kalmayı tercih ederken, bazı kuyumcular ise müşterilerine hizmet vermeye devam edebiliyor.

Bu nedenle kuyumcuya gitmeden önce ilgili işletmenin iletişim kanallarından çalışma saatlerinin teyit edilmesi tavsiye ediliyor.

KAPALIÇARŞI 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

İstanbul Kapalıçarşı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde açık olması bekleniyor. Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren işletmeler genel olarak 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ancak çarşı içerisindeki bazı kuyumcu ve mağazalar kendi çalışma planlarına göre farklı saatlerde açılıp kapanabileceğinden, ziyaret öncesinde bilgi alınması faydalı olabilir.

AVM'DEKİ KUYUMCULAR HİZMET VERİYOR MU?

Alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcuların çalışma durumu, AVM'nin açılış ve kapanış saatlerine göre belirleniyor. AVM'nin açık olduğu durumlarda, içeride faaliyet gösteren kuyumcuların büyük bölümü de hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bununla birlikte bazı mağazalar resmi tatil nedeniyle farklı çalışma saatleri uygulayabiliyor.

15 TEMMUZ'DA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde döviz bürolarının büyük bölümü kapalı oluyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü de birçok döviz bürosunun hizmet vermemesi bekleniyor.

Ancak havalimanları, turistik bölgeler ve alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren bazı döviz büroları hizmet vermeye devam edebiliyor. Döviz alım satımı yapmayı planlayan vatandaşların işlem öncesinde ilgili döviz bürosunun çalışma durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.