Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde şehirler arası ve şehir içi yolculuk yapacak vatandaşlar, "15 Temmuz köprüler ücretsiz mi, bugün otoyollar ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ücretsiz geçiş uygulamasının hangi güzergâhlarda geçerli olduğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere köprü ve otoyollardaki son durum gündemde yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? İşte merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yola çıkacak milyonlarca sürücü, "15 Temmuz köprüler ücretsiz mi, bugün otoyollar ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatillerde uygulanan ücretsiz geçiş kararı kapsamında hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı merak edilirken, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki yollar ile yap-işlet-devret modeliyle işletilen güzergâhlar arasındaki fark da gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin son durum.

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçmiş yıllarda uygulanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak hizmet vermişti.

Ancak 2026 yılına ilişkin ücretsiz geçiş kararı henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamı, yayımlanacak resmi kararın ardından kesinlik kazanacak.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR?

Resmi kararın geçmiş yıllardaki uygulamalarla benzer şekilde çıkması halinde aşağıdaki güzergâhlarda ücretsiz geçiş uygulanması bekleniyor:

• Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Ücretsiz geçiş uygulamasının başlangıç ve bitiş saatleri ise yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulacak.

15 TEMMUZ'DA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyollarda ise mevcut ücret tarifesinin uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Bunlar arasında şu güzergâhlar yer alıyor:

• Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu

• 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu

• Avrasya Tüneli

Bu geçiş noktalarında ücretsiz uygulama bulunmaması ve normal ücret tarifesinin geçerli olması öngörülüyor.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ KARARI NASIL BELİRLENİYOR?

Resmi tatillerde köprü ve otoyollarda uygulanacak ücretsiz geçişler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek Resmî Gazete'de yayımlanıyor. Kararda hangi otoyolların ve köprülerin ücretsiz olacağı ile uygulamanın başlangıç ve sona ereceği saatler ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için 15 Temmuz 2026'ya ilişkin yayımlanacak resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.