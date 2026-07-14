15 TEMMUZ KAPALI YOLLAR: İstanbul 15 Temmuz hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nelerdir?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. İstanbul Valiliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar da duyuruldu.

15 TEMMUZ KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamasına göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00-15.00 arasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İSTANBUL 15 TEMMUZ HANGİ YOLLAR KAPALI

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle trafiğe kapatılacak güzergâhlar resmi olarak duyuruldu.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, kapanış uygulaması Beşiktaş ve Üsküdar ilçeleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktalarını kapsıyor.

Kapatılacak yollar ve bağlantılar şunlardan oluşuyor:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım

D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii

D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

Beylerbeyi Köprü Katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

Altunizade Kavşak

Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

Yetkili kurumlar, belirtilen saatler arasında bu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELERDİR?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, kapanacak yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergâhların belirlendiği bildirildi.

Resmi açıklamada alternatif güzergâhların bulunduğu belirtilmekle birlikte, paylaşılan bilgilerde bu güzergâhların isimleri yer almadı.

Sürücülerin, trafik akışının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sahada yapılacak yönlendirmeleri takip etmeleri ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00-15.00 arasında uygulanacak geçici trafik düzenlemeleri kapsamında yol durumuna ilişkin güncel bilgilendirmeler, İstanbul Valiliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyurular üzerinden takip edilebilecek.