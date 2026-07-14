15 Temmuz kapalı yollar! 15 Temmuz İstanbul’da hangi yollar kapalı?

Resmi törenler ve anma etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz kapalı yollar listesi araştırılıyor. Özellikle İstanbul 15 Temmuz kapalı yollar ile Ankara 15 Temmuz kapalı yollar hangi yollar? sorusu, yola çıkmadan önce sürücüler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Trafikte aksaklık yaşamamak için kapatılacak güzergâhlar, alternatif yollar ve yetkililerin yaptığı son açıklamalar haberimizde.

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, 03.00 ile 15.00 saatleri arasında özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar şu şekilde sıralandı:

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

• Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

• Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey katılımı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇEVRESİNDE TRAFİK DÜZENLEMESİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında da gün boyunca trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kapatılacak güzergahlar şöyle:

• D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkii

• D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkii

ÜSKÜDAR'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Anma etkinlikleri kapsamında Üsküdar ilçesinde de bazı bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Kapanacak noktalar şunlar:

• Beylerbeyi Köprü Katılım

• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

• Altunizade Kavşağı

• Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Yetkililer, belirtilen saatler arasında trafiğe çıkacak sürücülerin yolculuk öncesinde güncel trafik durumunu takip etmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygulamaya alınacak geçici yol kapanmalarının, etkinliklerin tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.