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15 Temmuz çift mesai mi, 15 Temmuz’da çalışınca mesai alınır mı?

15 Temmuz çift mesai mi, 15 Temmuz’da çalışınca mesai alınır mı?
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çalışanlar, "15 Temmuz çift mesai mi?", "15 Temmuz'da çalışınca mesai alınır mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil gününde görev yapan çalışanların ücret hakları, İş Kanunu kapsamında belirlenirken, 15 Temmuz'da çalışanların alacağı mesai ücreti, ödeme hesaplaması ve çalışanların sahip olduğu haklar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Temmuz'da çalışacak milyonlarca özel sektör ve kamu çalışanı, resmi tatilde mesai ücretiyle ilgili detayları merak ediyor. "15 Temmuz çift mesai mi, 15 Temmuz'da çalışınca mesai alınır mı?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, resmi tatilde çalışanlara ek ücret ödenip ödenmeyeceği, çift yevmiye uygulaması ve yasal haklara ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

15 TEMMUZ ÇİFT MAAŞ MI, EK MESAİ VAR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen günler arasında yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör çalışanları için de 15 Temmuz, yasal olarak resmi tatil kapsamındadır. Ancak işin niteliği gereği bu tarihte çalışmak zorunda kalan çalışanlar, alacakları ücretin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre resmi tatil günlerinde çalışmayan işçiler, o günün ücretini herhangi bir kesinti olmadan almaya devam eder. Resmi tatilde çalışılması halinde ise çalışanlar, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret almaya hak kazanır. Bu nedenle 15 Temmuz'da çalışanlar, ilgili gün için ilave ödeme alır.

15 TEMMUZ ÇİFT MAAŞ MI SAYILIYOR?

Halk arasında "çift maaş" veya "çift yevmiye" olarak ifade edilen ödeme, aslında resmi tatilde çalışmanın karşılığı olan ek günlük ücrettir. Aylık maaşla çalışan bir kişi, 15 Temmuz'da görev yapması halinde normal maaşına ek olarak bir günlük ücret daha alır. Bu nedenle resmi tatilde çalışanlara o güne özel ilave ödeme yapılır.

ÖZEL SEKTÖRDE 15 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yalnızca kamu çalışanları için değil, özel sektör çalışanları için de resmi tatildir. İşverenin çalışanı bu tarihte çalıştırması halinde, İş Kanunu'nda belirtilen resmi tatil çalışma ücreti hükümleri uygulanır. Çalışanın onayı ve iş sözleşmesindeki hükümler de bu süreçte dikkate alınabilir.

15 TEMMUZ MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Resmi tatilde çalışmayan çalışanlar, maaşlarında herhangi bir kesinti olmadan ücretlerini almaya devam eder. Ancak 15 Temmuz'da çalışan işçilere, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret ödenir. Böylece çalışan, resmi tatilde görev yaptığı gün için ilave kazanç elde etmiş olur. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde daha yüksek bir ödeme öngörülmüşse, çalışan lehine olan hükümler uygulanabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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