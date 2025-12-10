Haberler

15 tatil ne zaman? Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Öğrenciler ve veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından dinlenme fırsatı sunacak 15 tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için heyecanla beklenen dönemlerden biri. Peki, 15 tatil ne zaman? Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatili heyecanı kapıda! Öğrenciler ve aileler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 15 tatilin ne zaman başlayacağını, süresini ve bitiş tarihini merak ediyor. Yoğun ders temposu ve sınav döneminin ardından gelecek bu dinlenme dönemi, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Ocak tatiline kaç gün kaldı, tatil ne zaman sona erecek ve öğrenciler kaç gün boyunca dinlenebilecek? İşte tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrenciler, yoğun bir dönemin ardından yarıyıl tatiline 19 Ocak 2026 Pazartesi günü adım atacak. Öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık fırsatı sunan bu ara tatil, öğretmenler ve veliler açısından da önemli bir planlama dönemini işaret ediyor. Tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler; hem ders yükünden uzaklaşma hem de kişisel ilgi alanlarına vakit ayırma imkânı bulacak.

OCAK TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bugünün tarihi 10 Aralık 2025 olarak dikkate alındığında, Ocak tatilinin başlamasına yaklaşık 40 gün kaldı. Öğrenciler ve veliler, tatil planlarını şimdiden yaparken, eğitim kurumları da sınav ve değerlendirme süreçlerini tamamlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süre içinde hem akademik çalışmalar hem de tatil hazırlıkları dengeli bir şekilde yürütülebilir.

OCAK TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplam 12 gün sürecek. Bu süreç, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda kendilerini yenileyebileceği bir zaman dilimi sunuyor. Tatil boyunca öğrenciler, eksik derslerini telafi etme, hobilerine zaman ayırma ve aileleriyle kaliteli vakit geçirme imkânına sahip olacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara tatilin tamamlanmasının ardından, öğrenciler 31 Ocak 2026 Cumartesi günü tatillerini bitirmiş olacak. İkinci dönem dersleri ise 2 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla yeniden başlayacak. Tatilin bitimiyle birlikte öğrenciler, yeni döneme daha motive ve hazırlıklı şekilde adım atabilecekler.

