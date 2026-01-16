Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılının en uzun dinlenme arası olan yarı yıl tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler kadar velilerin ve eğitim planlaması yapanların da yakından takip ettiği sömestr takvimi, MEB'in resmi yıllık çalışma takvimi doğrultusunda kesinlik kazanmış durumda. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında "15 tatil ne zaman bitiyor?" sorusu geliyor. Özellikle tatil planlaması yapan aileler için bu tarih büyük önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre yarı yıl tatili, 2 Şubat Pazartesi günü sabah ilk ders zilinin çalmasıyla sona eriyor. Bu tarih itibarıyla yarı yıl molası tamamlanmış olacak ve öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

Başka bir ifadeyle, 15 tatil cuma günü sona ermiyor; hafta sonunun ardından pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetleri yeniden başlıyor. Bu detay, tatilin fiilen ne zaman bittiğini doğru anlamak açısından kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarı yıl tatilinin tamamlanmasının ardından gözler doğal olarak "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna çevriliyor. MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre okullar, 2 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bu tarihle birlikte:

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak

Öğrenciler, ikinci dönem müfredatı kapsamında derslerine devam edecek

Eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden planlı şekilde sürdürülecek

İkinci dönem, öğrencilerin akademik performanslarını belirleyecek önemli bir süreç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yarı yıl tatilinin ardından okula dönüş sürecinin planlı ve disiplinli şekilde yürütülmesi, hem öğrenciler hem de veliler açısından önem taşıyor.