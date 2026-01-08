Haberler

15 tatil ne zaman 2026? İkinci dönem ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Güncelleme:
15 tatil ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yarıyıl tatili takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma planı kapsamında netleşti. Öğrenci ve veliler, karnelerin verileceği dönem, ara tatiller, resmi ve dini bayramlarla birlikte eğitim yılının genel akışını merak ediyor.

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yarıyıl tatiline ilişkin resmi takvimi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 çalışma takvimi, eğitim öğretim yılının tüm tatil dönemlerini kapsıyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, Ocak ayı içinde başlayacak. Öğrenciler, birinci dönemin sona ermesiyle birlikte karnelerini alacak ve iki haftalık bir tatil dönemine girecek. Bu süreçte okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm öğrenciler aynı takvim kapsamında yarıyıl tatilinden yararlanacak.

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin tamamlanmasının ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

İkinci döneme ilişkin ara tatil tarihi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma takviminde yer aldı. Birinci dönemde 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanan ara tatilin ardından, ikinci dönem içinde de öğrencilere kısa süreli bir dinlenme aralığı verilecek.

15 tatil ne zaman 2026? İkinci dönem ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam edecek. Takvimde ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve resmi bayram günleri de tatil veya tören programları kapsamında yer alacak.

500

