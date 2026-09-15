Haberler

15 Eylül Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

15 Eylül Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
+718 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Eylül Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Eylül 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 15 Eylül 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

15 Eylül Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/312)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/313)

YÖNETMELİKLER

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Arap Dili ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu

Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere o soktu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri

Takım arkadaşlarını açık açık eleştirdi
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Yaptığına pişman oldu: En mutlu gününde başına gelmeyen kalmadı
Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri

Söylediklerini Aziz başkan duymasın
Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor

Newcastle United ile resmen dalga geçtiler: Tarihi skor
Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber
Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var

Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var