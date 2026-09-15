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15 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

15 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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15 Eylül 2026 Salı günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram gümüş ve ons gümüş fiyatındaki son durum yakından takip edilirken, değerli metalin gün içindeki seyri merak ediliyor. “15 Eylül gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte yön ne olacak?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatlarında 15 Eylül Salı günü yaşanan değişimler, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Güncel veriler üzerinden gümüşün değer kazanıp kazanmadığı takip edilirken, fiyatların haftanın devamında nasıl bir seyir izleyeceği de merak ediliyor. İşte 15 Eylül 2026 Salı günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 15 Eylül 2026 Salı günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 98,6426 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 98,5488 TL, satış fiyatı ise 98,6426 TL olarak kaydedildi.

15 Eylül 2026 saat 10:27:05 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,26 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,25 TL geriledi. Gram gümüşteki düşüşle birlikte fiyat 100 TL seviyesinin altında seyrini sürdürüyor. Değerli metaldeki güncel hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 15 Eylül 2026 Salı günü negatif seyir öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin altında işlem görürken, saat 10:27 itibarıyla yüzde 0,26 oranında değer kaybı yaşanıyor. BigPara verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 98,5488 TL, satış fiyatı ise 98,6426 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan gerileme yatırımcıların odağında yer alırken, fiyatın gün içerisinde yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. 15 Eylül Salı günü saat 10:27:05 itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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