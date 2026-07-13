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14 Temmuz yarım gün mü, 14 Temmuz tatil mi?

14 Temmuz yarım gün mü, 14 Temmuz tatil mi?
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14 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı ve kamu kurumlarının yarım gün çalışıp çalışmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle resmi işlemlerini planlayan milyonlarca kişi, "14 Temmuz yarım gün mü, 14 Temmuz tatil mi?" sorularına yanıt ararken, resmi takvimde yer alan çalışma düzeni merak konusu oldu.

Temmuz ayının ortasında tatil planı yapanlar ve kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar, 14 Temmuz'un çalışma düzenini sorgulamaya başladı. "14 Temmuz tatil mi?" ve "14 Temmuz yarım gün mü?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, söz konusu tarihin resmi tatil kapsamında yer alıp almadığı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, 14 TEMMUZ TATİL Mİ? İŞTE RESMİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Temmuz ayında resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar ile tatil planı yapanlar, "14 Temmuz yarım gün mü, 14 Temmuz tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil takvimini kontrol eden milyonlarca kişi, 14 Temmuz Pazartesi gününde kamu kurumları, bankalar ve özel sektörün çalışma durumunu merak ediyor.

 

14 Temmuz, Türkiye'de yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları ve kuruluşları normal çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam ediyor. Resmi dairelerde, belediyelerde, noterlerde ve diğer kamu kurumlarında mesai düzeni normal şekilde uygulanıyor.

Vatandaşlar, 14 Temmuz tarihinde resmi işlemlerini mesai saatleri içerisinde herhangi bir tatil uygulaması olmadan gerçekleştirebiliyor.

14 TEMMUZ TATİL Mİ?

Hayır, 14 Temmuz resmi tatil değildir. Türkiye'nin resmi tatil takviminde 14 Temmuz'a ilişkin herhangi bir resmi tatil veya idari izin uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde tam gün mesai yapılıyor.

Çalışanlar için normal iş günü olarak değerlendirilen 14 Temmuz'da eğitim, sağlık, bankacılık ve diğer kamu hizmetleri de olağan çalışma düzeniyle devam ediyor.

14 TEMMUZ'DA BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

14 Temmuz'un resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar, PTT şubeleri, noterler, belediyeler, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet veriyor. Özel sektör işletmelerinde de çalışma düzeni iş yerlerinin belirlediği standart mesai programına göre sürdürülüyor.

RESMİ TATİL NE ZAMAN?

14 Temmuz'un ardından resmi tatil uygulaması, resmi tatil takviminde yer alan tarihlerde geçerli oluyor. Bu nedenle 14 Temmuz için herhangi bir yarım gün veya tam gün tatil kararı bulunmuyor. Vatandaşlar bu tarihte tüm resmi işlemlerini normal mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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