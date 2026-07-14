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14 Temmuz Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

14 Temmuz Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Temmuz Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Temmuz 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 14 Temmuz 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

14 Temmuz Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Temmuz 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2026/176)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İbn Haldun Üniversitesi Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KARARLAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2026/1)

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2026/2)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/210, K: 2026/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/249, K: 2026/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/34, K: 2026/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2018/11348 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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