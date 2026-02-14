Haberler

14 Şubat Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

14 Şubat Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Şubat Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Şubat 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 14 Şubat 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

14 Şubat Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/52, 53)

YÖNETMELİKLER

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği

–– Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor