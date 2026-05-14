14 Mayıs Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı!

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Mayıs 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gemi Acenteleri Yönetmeliği –– Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/11) YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2024/146, K: 2026/50 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2025/132, K: 2026/51 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2025/187, K: 2026/53 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2026 Tarihli ve 2022/41459 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

