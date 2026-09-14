14 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında 14 Eylül Pazartesi günü yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altının güncel fiyatı takip edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyrinde etkili oluyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor. Gram altın ve ons altındaki son hareketler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, değerli metalin haftanın devamında nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. BigPara verilerine göre son güncelleme 14 Eylül saat 09:49:02 itibarıyla yapıldı. Spot gram altının alış fiyatı 6.764,71 TL, satış fiyatı ise 6.765,69 TL olarak kaydedildi. Gram altında günlük değişim yüzde 0,40 düşüş olarak gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 14 Eylül Pazartesi günü hareketlilik öne çıkıyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altının alış fiyatı 10.915,00 TL, satış fiyatı ise 11.053,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,30 yükseliş olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın da 14 Eylül Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. BigPara verilerine göre ons altının alış fiyatı 4.318,12 dolar, satış fiyatı ise 4.318,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,66 düşüş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

14 Eylül 2026 Pazartesi günü altın piyasasında genel olarak aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 09:49:02 itibarıyla gram altın 6.765,69 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.053,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.318,60 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ve ons altında yaşanan düşüşler yatırımcıların takibinde yer alırken, çeyrek altındaki yükseliş de dikkat çekiyor.