13 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

13 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden değerli metallere olan ilgisini artırdı. Fiyatlarda yaşanan inişli çıkışlı hareketler, hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli yatırımcıları yakından etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gümüşe ilişkin son gelişmeler ekonomi gündeminde dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 13 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 126,98 TL, satış fiyatı ise 127,08 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 126,3668 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %0,56 yükseliş yönünde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içerisinde yukarı yönlü bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyatların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında yükseliş gözlemlendi. %0,56’lık artış, piyasada hareketliliğin devam ettiğini gösterirken yatırımcıların fiyatları yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım aracı hem de kısa vadeli işlem fırsatları açısından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle yatırım kararlarının piyasa verileri ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak verilmesi önem taşıyor.