13 Mayıs Çarşamba Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2026’da heyecan 13 Mayıs Çarşamba bölümüyle hız kesmeden devam etti. Kıran kırana geçen ödül oyunu sonrası takımlar arasındaki rekabet yeniden alevlenirken, gecenin sonunda bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor takipçileri şimdi “Ödül oyununu hangi takım kazandı, 2. dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 12 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümde yarışmacılar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sonrası kaybeden takım kırmızı ekip olurken, eleme potasına giden isimler de netleşti. Özellikle Bayhan’ın yarışmadan ayrılmasının ardından ada dengeleri tamamen değişti.

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Parkur boyunca büyük çekişmenin yaşandığı oyunda yarışmacılar hem hız hem de atış performansıyla öne çıkmaya çalıştı. Kritik mücadeleyi kazanan mavi takım rahat bir nefes alırken, kırmızı takımda eleme stresi başladı.

SURVİVOR’DA ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda erkek yarışmacı sayısının az olması nedeniyle ada konseyinde oylama yapılmadı. Kurallar gereği takımdaki erkek yarışmacılar doğrudan eleme potasına girdi. Böylece Can Berkay ve Nobre haftanın eleme adayları oldu. Daha önce potaya giren Barış ile birlikte Survivor’da bu haftaki eleme adayları Barış, Can Berkay ve Nobre olarak belirlendi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da dokunulmazlık oyununun yanı sıra Punta Cana ödülü de büyük heyecan yarattı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı özel ödül sonrası iki takım arasında rekabet daha da arttı. Yarışmacılar lüks tatil fırsatını kazanabilmek için parkurda kıyasıya mücadele etti. Ancak Survivor 13 Mayıs ödül oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Bölümün yayınlanmasının ardından sonuçlar netleşecek.

PUNTA CANA ÖDÜLÜNDE YARIŞMACILARI NELER BEKLİYOR?

Survivor 2026’da sezonun en dikkat çeken ödüllerinden biri olan Punta Cana tatili yarışmacıları oldukça heyecanlandırdı. Kazanan takım özel transfer imkanıyla Punta Cana’ya götürülecek ve lüks otelde konaklama fırsatı yakalayacak. Ayrıca yarışmacılar için özel yemekler, eğlence programları ve çeşitli aktiviteler hazırlanacak.

BAYHAN’IN AYRILIĞI SONRASI ADADA DENGELER DEĞİŞTİ

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor’a veda eden Bayhan’ın ayrılığı yarışmacıları derinden etkiledi. Özellikle kırmızı takımda moral bozukluğu dikkat çekerken, yarışmacılar oyunlarda duygusal anlar yaşadı. Survivor’da ilerleyen günlerde takım dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.