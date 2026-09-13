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13 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

13 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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13 Eylül 2026 Pazar günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatındaki son değişimler yakından takip edilirken, değerli metalin haftanın son günündeki seyri merak ediliyor. "13 Eylül gram gümüş ne kadar?", "Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?" ve "Gram gümüşte yön ne olacak?" soruları araştırılıyor.

Gümüş fiyatlarında 13 Eylül Pazar günü yaşanan değişimler yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün güncel fiyatı takip edilirken, ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların seyrinde etkili oluyor. Güncel piyasa verileri üzerinden gram gümüş ve ons gümüşteki değişimler izlenirken, değerli metalin yeni haftaya nasıl başlayacağı da merak konusu oluyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 11 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 100,672 TL seviyesine yükseldi. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 100,594 TL, satış fiyatı ise 100,672 TL olarak kaydedildi.

11 Eylül 2026 saat 23:59:34 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,44 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 1,43 TL yükseldi. Böylece gram gümüş, 100 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürerek yatırımcıların takibinde kalmaya devam etti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 11 Eylül 2026 Cuma günü yukarı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, gün sonunda yüzde 1,44 oranında değer kazancı dikkat çekiyor. BigPara verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 100,594 TL, satış fiyatı ise 100,672 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan yükseliş yatırımcıların odağında yer alırken, değerli metalin fiyatındaki değişim gün boyunca yakından takip ediliyor. 11 Eylül Cuma günü saat 23:59:34 itibarıyla gram gümüşün 100 TL'nin üzerinde kalması, piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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