12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Son dakika 12. Yargı Paketi son durum!

Mayıs ayıyla birlikte 12. Yargı Paketi’ne ilişkin gelişmeler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalar, paketin kapsamına dair merak edilen başlıkları yeniden tartışmaya açtı.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve henüz Meclis sürecine girilmediği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlık sürecinde, yargı sisteminin daha hızlı işlemesine yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaşılırken, ticari davalardaki usul süreçlerinin sadeleştirilmesi ve mahkemelerin iş yükünü dengeleyen adımların pakette yer alacağı ifade ediliyor. Bakan Akın Gürlek, yürütülen çalışmalarda yargı camiasının farklı kesimleriyle istişare halinde olduklarını ve özellikle ticaret mahkemesi başkanlarının görüşlerinin dikkate alındığını dile getirdi.

Pakette ayrıca sosyal medya düzenlemeleri ve çocuklara yönelik cezalara ilişkin değişikliklerin de yer alması planlanıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklara verilen cezaların artırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de bu konuda görüş alışverişi yapıldığı aktarıldı.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’nin ne zaman Meclis’e sunulacağına ilişkin net bir tarih vermedi. Paketin belirli bir prosedür çerçevesinde ilerlediğini belirten Gürlek, çalışmaların sürdüğünü ve sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Paketin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle TBMM’de kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan düzenlemelerin hayata geçmesi mümkün görünmezken, çalışmaların kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ve farklı alanlara yönelik düzenlemelerin pakete dahil edildiği bildiriliyor.