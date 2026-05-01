12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Son dakika 12. Yargı Paketi son durum!

12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Son dakika 12. Yargı Paketi son durum!
12. Yargı Paketi son dakika! 12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürerken, düzenlemenin kapsamı ve içeriği kamuoyunda yakından takip ediliyor. 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Özellikle infaz düzenlemesi, af iddiaları, sosyal medya düzenlemeleri ve çocuklara yönelik cezalardaki değişiklikler tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Mayıs ayıyla birlikte 12. Yargı Paketi’ne ilişkin gelişmeler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalar, paketin kapsamına dair merak edilen başlıkları yeniden tartışmaya açtı.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve henüz Meclis sürecine girilmediği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlık sürecinde, yargı sisteminin daha hızlı işlemesine yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaşılırken, ticari davalardaki usul süreçlerinin sadeleştirilmesi ve mahkemelerin iş yükünü dengeleyen adımların pakette yer alacağı ifade ediliyor. Bakan Akın Gürlek, yürütülen çalışmalarda yargı camiasının farklı kesimleriyle istişare halinde olduklarını ve özellikle ticaret mahkemesi başkanlarının görüşlerinin dikkate alındığını dile getirdi.

Pakette ayrıca sosyal medya düzenlemeleri ve çocuklara yönelik cezalara ilişkin değişikliklerin de yer alması planlanıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklara verilen cezaların artırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de bu konuda görüş alışverişi yapıldığı aktarıldı.  

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’nin ne zaman Meclis’e sunulacağına ilişkin net bir tarih vermedi. Paketin belirli bir prosedür çerçevesinde ilerlediğini belirten Gürlek, çalışmaların sürdüğünü ve sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.  

Paketin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle TBMM’de kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan düzenlemelerin hayata geçmesi mümkün görünmezken, çalışmaların kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ve farklı alanlara yönelik düzenlemelerin pakete dahil edildiği bildiriliyor.

Onur BAYRAM
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını da yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem

Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mide bulandıran mesajlar ifşa oldu
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti