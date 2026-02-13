Haberler

12 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 12 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi?

12 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 12 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Şubat Perşembe akşamı televizyon kanalları, iddialı diziler ve dikkat çeken programlarla izleyiciyi ekran başına topladı. Yeni bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte reyting yarışının nasıl şekillendiği ve hangi yapımların gecenin öne çıkanları arasında yer aldığı merak konusu oldu. Peki, 12 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 12 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi?

12 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler ve programlar, ekran başındaki tercihlerle birlikte rekabeti daha da kızıştırdı. Hangi yapımların gecenin galibi olduğu, hangi projelerin sıralamada yükseliş gösterdiği ise merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Gecenin reyting tablosu ve detaylı değerlendirmeler haberin devamında…

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Şubat 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yaşanan kıyasıya rekabetin ardından reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve yarışı dikkat çekerken; hem diziler hem de yarışma programları izleyiciden yoğun ilgi gördü. İşte dünün en çok izlenen yapımları…

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total grubunda gecenin en çok izlenen yapımı Veliaht oldu. Onu güçlü performansıyla İnci Taneleri takip etti.

Total ilk sıralarda yer alan yapımlar şu şekilde:

  • Veliaht
  • İnci Taneleri
  • Halef: Köklerin Çağrısı
  • Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
  • Kim Milyoner Olmak İster?

Dizilerin yanı sıra yarışma programlarının da üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

12 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 12 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi?

AB VE ABC1 GRUBUNDA ZİRVE YARIŞI

AB ve ABC1 kategorilerinde de tablo büyük ölçüde benzerlik gösterdi. Özellikle prime time dizileri izleyici kitlesini ekran başına toplarken, yeni başlayan yapımlar da listeye giriş yaptı.

AB ve ABC1'de öne çıkan projeler:

  • Veliaht
  • İnci Taneleri
  • Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
  • Halef: Köklerin Çağrısı
  • Sevdiğim Sensin

PERŞEMBE GECESİ REKABETİN ÖNE ÇIKANLARI

12 Şubat Perşembe reyting sonuçlarına bakıldığında, dram ve aksiyon türündeki dizilerin güçlü performans sergilediği görülüyor. Yarışma programları ise istikrarlı izlenme oranlarıyla üst sıralardaki yerini korudu.

Yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar arasındaki rekabetin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor