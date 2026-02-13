12 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 12 Şubat Perşembe günü en çok hangi dizi izlendi?

12 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler ve programlar, ekran başındaki tercihlerle birlikte rekabeti daha da kızıştırdı. Hangi yapımların gecenin galibi olduğu, hangi projelerin sıralamada yükseliş gösterdiği ise merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Gecenin reyting tablosu ve detaylı değerlendirmeler haberin devamında…

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Şubat 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yaşanan kıyasıya rekabetin ardından reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve yarışı dikkat çekerken; hem diziler hem de yarışma programları izleyiciden yoğun ilgi gördü. İşte dünün en çok izlenen yapımları…

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total grubunda gecenin en çok izlenen yapımı Veliaht oldu. Onu güçlü performansıyla İnci Taneleri takip etti.

Total ilk sıralarda yer alan yapımlar şu şekilde:

Veliaht

İnci Taneleri

Halef: Köklerin Çağrısı

Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Kim Milyoner Olmak İster?

Dizilerin yanı sıra yarışma programlarının da üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

AB VE ABC1 GRUBUNDA ZİRVE YARIŞI

AB ve ABC1 kategorilerinde de tablo büyük ölçüde benzerlik gösterdi. Özellikle prime time dizileri izleyici kitlesini ekran başına toplarken, yeni başlayan yapımlar da listeye giriş yaptı.

AB ve ABC1'de öne çıkan projeler:

Veliaht

İnci Taneleri

Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Halef: Köklerin Çağrısı

Sevdiğim Sensin

PERŞEMBE GECESİ REKABETİN ÖNE ÇIKANLARI

12 Şubat Perşembe reyting sonuçlarına bakıldığında, dram ve aksiyon türündeki dizilerin güçlü performans sergilediği görülüyor. Yarışma programları ise istikrarlı izlenme oranlarıyla üst sıralardaki yerini korudu.

Yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar arasındaki rekabetin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.