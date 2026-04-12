12 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

12 Nisan’da altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yeniden değerli metaller tarafına yönelmesine neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ve diğer ürünlerde görülen fiyat değişimleri, alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken piyasadaki dalgalı seyir yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle şekillenen fiyatlar, yatırımcıların güncel verileri anlık olarak izlemesini gerektiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

GRAM ALTIN NE KADAR? (12 NİSAN PAZAR)

12 Nisan itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.811,84 TL, satış fiyatı ise 6.812,73 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim -%0,26 olarak kaydedildi. Gram altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.218,00 TL, satış fiyatı ise 11.483,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%0,65 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.749,06 dolar, satış fiyatı ise 4.749,68 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%0,35 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.