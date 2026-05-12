12 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

12 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden değerli metallere olan ilgisini artırdı. Fiyatlardaki inişli çıkışlı hareketler hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa belirsizlikleri gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 12 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 122,45 TL, satış fiyatı ise 122,55 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 125,6131 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %-2,44 düşüş yönünde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içerisinde aşağı yönlü bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyatların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında düşüş gözlemlendi. %-2,44’lük gerileme, piyasada hareketliliğin devam ettiğini gösterirken yatırımcıların fiyatları yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım aracı hem de kısa vadeli işlem fırsatları açısından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle yatırım kararlarının piyasa verileri ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak verilmesi önem taşıyor.