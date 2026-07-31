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12 Ağustos Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?

12 Ağustos Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?
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12 Ağustos Güneş Tutulması için geri sayım sürerken, Türkiye'deki gökyüzü meraklıları tutulmanın ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde etkileyici görüntüler oluşturacak olan astronomi olayı öncesinde "12 Ağustos Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?" ve "Tutulma hangi ülkelerden izlenebilecek?" soruları en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

2026 yılının en dikkat çeken gök olaylarından biri olarak gösterilen 12 Ağustos Güneş Tutulması, milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki, 12 Ağustos Güneş Tutulması Türkiye'den görülebilecek mi, tutulma saat kaçta gerçekleşecek ve hangi bölgelerde izlenebilecek? İşte tutulmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar.

2026 GÜNEŞ TUTULMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılında gökyüzü meraklılarını iki farklı Güneş tutulması bekliyor. Yılın ilk Güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde halkalı Güneş tutulması olarak gerçekleşecek. "Ateş halkası" görüntüsü oluşturacak bu tutulma, Antarktika çevresiyle birlikte Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güney kesimlerinde kısmi olarak izlenebilecek.

Yılın ikinci Güneş tutulması ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü tam Güneş tutulması şeklinde yaşanacak. Tam tutulma, başta Grönland olmak üzere İzlanda ve İspanya'nın kuzeyini kapsayan dar bir hat üzerinden gözlemlenebilecek.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Astronomi tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında, 12 Ağustos Güneş Tutulması'nın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği geliyor. Ancak 2026 yılında gerçekleşecek her iki Güneş tutulması da Türkiye'den tam evresiyle görülemeyecek. Şubat ayında yaşanacak halkalı Güneş tutulmasının Türkiye'den gözlemlenmesi beklenmezken, ağustos ayındaki tam Güneş tutulması da ülkemizden tam evresiyle izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GÜVENLİ ŞEKİLDE İZLENİR?

Uzmanlar, Güneş tutulmasının hiçbir zaman çıplak gözle izlenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Göz sağlığını korumak için uluslararası güvenlik standartlarına uygun Güneş gözlem gözlükleri veya özel filtreli teleskoplar kullanılması tavsiye ediliyor. Uygun koruyucu ekipman olmadan yapılan gözlemler, kalıcı göz hasarına yol açabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TAKVİMİ

2026 yılında gerçekleşecek Güneş tutulmaları 17 Şubat'ta halkalı, 12 Ağustos'ta ise tam Güneş tutulması olarak gökyüzünde izlenebilecek. Her iki tutulma da dünyanın belirli bölgelerinde etkileyici manzaralar oluşturacak olsa da, Türkiye'deki gözlemciler bu doğa olaylarını tam evresiyle izleme fırsatı bulamayacak. Bu nedenle tutulmaları takip etmek isteyenlerin canlı yayınları veya uluslararası gözlem organizasyonlarını değerlendirmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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