11 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

11 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden “güvenli liman” olarak görülen değerli metallere yöneltti. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde görülen fiyat dalgalanmaları, alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, piyasalardaki oynak seyir dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının yönüne ilişkin beklentiler merak edilirken, detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 11 Mayıs itibarıyla alışta 6.853,10 TL, satışta ise 6.854,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,31 olarak kaydedilirken, altın fiyatları döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.144,00 TL, satış fiyatı ise 11.221,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,34 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alışta 4.692,55 dolar, satışta ise 4.693,18 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,46 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.