10 Şubat Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

10 Şubat Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

–– Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 98) (Amortisman, Tükenme Payı ve Değer Düşüklüğü)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2021/41453 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/15865 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/25034 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/33016 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2021/28412 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2023/96966 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2020/23918 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2025/3488 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2021/28071 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/12/2025 Tarihli ve 2023/10860 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

