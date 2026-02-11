Haberler

10 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 10 Şubat Salı günü en çok hangi dizi izlendi?

Güncelleme:
10 Şubat Salı akşamı televizyon kanalları, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizi ve programlarla adeta yarış alanına dönüştü. Rekabetin yüksek olduğu bu akşamda hangi yapımların öne çıktığı ve izleyicilerin tercihlerinde kimlerin zirvede yer aldığı merak konusu oldu. Peki, 10 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 10 Şubat Salı günü en çok hangi dizi izlendi?

10 Şubat Salı akşamı televizyonlarda rekabet iyice kızıştı. İzleyiciler, yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar arasında en çok hangisinin ilgi çekeceğini merak ederken; reyting sonuçları sürpriz gelişmelere sahne oldu. Gecenin en çok izlenen programları ve detaylı sıralama haberin devamında…

10 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

  • A.B.İ. – 9.14
  • KISKANMAK – 4.59
  • MEHMED: FETİHLER SULTANI – 4.36

AB

  • A.B.İ. – 5.99
  • KISKANMAK – 4.83
  • MEHMED: FETİHLER SULTANI – 4.23

ABC1

  • A.B.İ. – 8.54
  • MEHMED: FETİHLER SULTANI – 5.08
  • KISKANMAK – 4.76

A.B.İ.

  • Salı akşamının açık ara lideri oldu.
  • Tüm izleyici kategorilerinde birinciliğe uzandı.
  • Yüksek temposu, güçlü senaryosu ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekti.

KISKANMAK

  • Total'de 5'inci, AB'de 2'inci, ABC1'de 6'ncı sırada yer aldı.
  • AB grubundaki performansıyla öne çıktı.
  • Kıskançlık, tutku ve geçmişle yüzleşme temaları izleyici ilgisini artırdı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI

  • Total ve AB'de üçüncü sırada yer aldı.
  • Tarihî sahneleri ve dramatik anlatımıyla izleyiciye hitap etti.

GENEL DEĞERLENDİRME

  • Salı akşamı reyting yarışında tablo değişmedi, A.B.İ. liderliğini korudu.
  • Kıskanmak, özellikle AB grubunda iddialı performans sergiledi.
  • Reyting sonuçları, izleyici tercihleri ve yayınlanan tekrar/özet bölümlerle desteklenerek dengeli bir tablo ortaya koydu.
