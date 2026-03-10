10 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Finans piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve halkın dikkatini çekti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı dalgalanmalar, piyasaların gidişatıyla ilgili merak ve endişeleri artırıyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik belirsizlikler ve bölgedeki kritik gelişmeler, altın fiyatlarını hareketlendirdi. İran'da dini lider Hamaney'in ölümü ve ABD-İsrail operasyonlarının ardından artan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatlarının hızlı yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre gram altın fiyatları:

Alış: 7.333,16 TL

Satış: 7.334,05 TL

Hafta başında 7.300 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ve piyasalardaki belirsizlikle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 12.082,00 TL

Satış: 12.214,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda güvenli limana yönelen yatırımcılar, çeyrek altındaki hızlı yükselişi destekliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dolar bazında altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor:

Alış: 5.181,92 $

Satış: 5.182,55 $

Günlük değişim: %0,85 artış

Piyasalardaki belirsizlikler hem TL hem de dolar bazında altına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, altındaki bu hızlı hareketliliği yakından takip ediyor.