Haberler

10 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

10 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde bölgedeki gelişmeler, piyasalarda hareketliliği artırdı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki oynaklık, hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor. Peki, 10 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Finans piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve halkın dikkatini çekti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı dalgalanmalar, piyasaların gidişatıyla ilgili merak ve endişeleri artırıyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik belirsizlikler ve bölgedeki kritik gelişmeler, altın fiyatlarını hareketlendirdi. İran'da dini lider Hamaney'in ölümü ve ABD-İsrail operasyonlarının ardından artan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatlarının hızlı yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre gram altın fiyatları:

  • Alış: 7.333,16 TL
  • Satış: 7.334,05 TL

Hafta başında 7.300 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ve piyasalardaki belirsizlikle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

10 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 12.082,00 TL
  • Satış: 12.214,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda güvenli limana yönelen yatırımcılar, çeyrek altındaki hızlı yükselişi destekliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dolar bazında altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor:

  • Alış: 5.181,92 $
  • Satış: 5.182,55 $
  • Günlük değişim: %0,85 artış

Piyasalardaki belirsizlikler hem TL hem de dolar bazında altına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, altındaki bu hızlı hareketliliği yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam