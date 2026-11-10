10 Kasım kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT, Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo şubeleri açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde kargo gönderisi yapacak veya teslimat bekleyecek vatandaşlar, kargo şirketlerinin çalışma durumunu araştırıyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak edilirken Ptt, Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo şubelerinin açık olup olmadığı da gündeme geldi. Peki, 10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? Detaylar...

10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle kargo şirketlerinde genel bir tatil uygulaması yapılmayacak. PTT Kargo ve özel kargo firmalarının hafta içi normal çalışma düzeninde hizmet vermesi bekleniyor.

Bu kapsamda kargo şubelerinde gönderi kabulü ve teslim işlemlerinin sürdürülmesi, dağıtım ekiplerinin de olağan programlarına göre çalışması öngörülüyor. Ancak şubelerin çalışma saatleri ve dağıtım süreçleri, firmaların bölgesel operasyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

10 KASIM'DA PTT KARGO AÇIK MI?

PTT şubeleri, 10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil olmadığı için normal hafta içi mesai düzeninde hizmet verecek. PTT Kargo üzerinden gönderi kabulü ve teslimat işlemlerinin de olağan çalışma programı kapsamında sürdürülmesi bekleniyor.

PTT şubelerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, gitmeden önce ilgili iş yerinin çalışma saatlerini kontrol edebilir. Gönderi durumuna ilişkin bilgiler ise PTT'nin gönderi takip sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

10 KASIM'DA YURTİÇİ KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo'nun 10 Kasım Salı günü normal hafta içi çalışma düzenini sürdürmesi bekleniyor. Şubelerde kargo kabulü ve teslim işlemleri yapılırken dağıtım ekiplerinin de olağan program doğrultusunda hizmet vermesi öngörülüyor.

Kargo bekleyen vatandaşlar, gönderi takip numaraları üzerinden paketlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenebiliyor.

10 KASIM'DA ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo şubeleri de 10 Kasım 2026 tarihinde genel çalışma düzenine göre hizmet verecek. Resmi tatil olmaması nedeniyle kargo gönderimi, şubeden teslim ve dağıtım işlemlerinin devam etmesi bekleniyor.

Teslimat saatleri, gönderinin bulunduğu bölgeye ve şubelerin günlük dağıtım programına göre farklılık gösterebiliyor.

10 KASIM'DA MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Mng Kargo olarak bilinen operasyonların DHL eCommerce Türkiye bünyesinde sürdürülmesiyle birlikte, 10 Kasım'daki çalışma durumu da merak ediliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için kargo hizmetlerinde genel bir tatil uygulaması bulunmuyor. Şubelerin ve dağıtım ekiplerinin olağan mesai programına göre çalışması bekleniyor.

10 KASIM'DA SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo'nun da 10 Kasım Salı günü hafta içi çalışma düzeninde hizmet vermesi bekleniyor. Şubelerden gönderi kabulü ve teslim işlemlerinin yapılması, dağıtım hizmetlerinin ise olağan program kapsamında sürdürülmesi öngörülüyor.

Kargo teslimatının aynı gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gönderinin bulunduğu dağıtım merkezine ve teslimat adresine göre değişebiliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde anma törenleri düzenleniyor ancak bu tarihte genel tatil veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve özel işletmeler normal çalışma düzenini sürdürüyor. Kargo şirketleri de genel olarak hafta içi mesai programlarına göre hizmet veriyor.