10-11 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Sultangazi

10 Temmuz 2026 tarihinde Eski Habipler Mahallesi'nde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eski Edirne Asfaltı, Karanfiller, Lalezar, Taş, Türel, Vefa Poyraz ve Çelik sokakları ile Habibler Mahallesi'nde 2711, 2716, 2716/1 ve 2720. sokaklar etkilenecektir. Ayrıca Eski Habipler Mahallesi'nin bazı bölümlerinde de aynı saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

75. Yıl, Gazi ve Yunus Emre mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

76. Yıl Mahallesi'nde saat 10.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

Maslak Mahallesi'nde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden AOS 1, AOS 2, AOS 3, AOS 4, AOS 5, AOS 6, AOS 10, AOS 11, AOS 12 ve AOS 13 sokakları ile Maslak Meydan ve Ahi Evran sokakları etkilenecektir.

Ayazağa Mahallesi'nde saat 10.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

Halkalı Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

Merkez, Nurtepe ve Çağlayan mahallelerinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çeliktepe Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebekenin yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti mahallenin farklı sokaklarını kapsayan üç ayrı çalışma kapsamında gerçekleştirilecektir.

Güngören

Güven Mahallesi'nde İnönü Sokağı'nda saat 07.30 ile 11.30 arasında, Çalışlar Sokağı'nda ise saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gençosman Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sanayi Mahallesi'nde Doruk Sokağı'nda saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Fatih, Talatpaşa ve Yeşilkent mahallelerinde saat 09.00 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Fevzi Çakmak, Tuna, Fatih ve Menderes mahallelerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiler Atışalanı, Fevzi Çakmak, Hamidiye, Necip Fazıl ve Şehit Cengiz Karcıoğlu caddeleri ile bu bölgelerdeki çeşitli sokakları kapsayacaktır.

Beyoğlu

Camiikebir Mahallesi'nde Bülent Demir, Dörtkuyu ve Kasımpaşa Fırını sokaklarında saat 09.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bostan, Bülbül ve Çukur mahallelerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Çukur, Sururi Mehmet Efendi ve Yahya Kahya mahallelerinde saat 12.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Şahintepe Mahallesi'nde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altınşehir Mahallesi'nde Koçak Sokağı'nda saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güvercintepe Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi'nde Albayrak ve Kayaşehir sokaklarında saat 10.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Bağlar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.