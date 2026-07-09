Oraya da siyaseti soktu! Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dünya Kupası'nda favori takımının Arjantin olduğunu açıkladı. Netanyahu, Arjantin'i destekleme sebebinin Lionel Messi değil, İsrail'in dostu olan Başbakan Javier Milei olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, futbol dünyasının kalbinin attığı Dünya Kupası turnuvasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
NETANYAHU'NUN FAVORİSİ ARJANTİN
Turnuvadaki favori takımını açıklayan Netanyahu, kupayı Arjantin’in kazanmasını istediğini belirtti. ''Arjantin'i destekliyorum'' diyen Netanyahu, bunun sebebi olarak da Messi için değil Başbakan Javier Milei için tangocuları desteklediğini belirtti.
''İSRAİL'İN EN BÜYÜK DOSTU''
76 yaşındaki Binyamin Netanyahu, Milei hakkında konuşarak ''O gerçek bir süperstar. İsrail'in en büyük dostu." ifadelerini kullandı.