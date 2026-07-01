1 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere altın türlerinde yaşanan fiyat değişimleri, 1 Temmuz Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarında anlık değişimlere neden olurken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından izlemeye devam ediyor. İşte 1 Temmuz güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son duruma ilişkin detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 1 Temmuz 09:58 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) fiyatlarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Buna göre gram altının alış fiyatı 5.960,17 TL, satış fiyatı ise 5.961,12 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %-0,82 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, güncel verilere göre düşüş eğilimi gösteriyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.710,00 TL, satış fiyatı ise 9.841,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %-0,93 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar) tarafında da düşüş eğilimi öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 3.963,19 dolar, satış fiyatı ise 3.963,77 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %-1,09 olarak kaydedildi.