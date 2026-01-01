1 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek?

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'un gökyüzü ve termometre çizgisi merakla takip ediliyor. Kış aylarının en çok beklenen olaylarından biri olan kar yağışı, 1 Ocak'ta İstanbul'a uğrayacak mı sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kar yağışının şehrin sokaklarını beyaza bürüyerek kış günlerini daha da anlamlı kıldığı gerçeğiyle, İstanbullular sabah saatlerinden itibaren dışarıyı gökyüzüne bakarak karşılayacak. Peki, Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? Detaylar...

1 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU

1 Ocak'ta İstanbul'da hava soğuk ve değişken koşullar altında geçecek. Yeni yılın ilk gününde termometreler gündüz saatlerinde yaklaşık 2°C – 4°C bandında seyredecek, gece ise sıcaklık -1°C civarına düşebilecek. Bu durum, kar yağışı için uygun ortamı büyük ölçüde destekliyor.

Meteorolojinin verileri özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olasılığını işaret ediyor. Kar yağışı yüksek bölgelerde daha belirgin olabilir; ancak tüm il genelinde kar yağışı ihtimali bulutlu bir kış gününe işaret ediyor.

Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle rüzgârın soğuk hissini artıracağı, açık alanlarda ise dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca 1 Ocak tahmin raporlarında İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yer almaktadır.

BUGÜN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Kış günlerini daha da anlamlı kılan kar yağışının bugün İstanbul'a yağma ihtimali merak konusu. MGM'nin değerlendirmelerine göre:

1 Ocak Perşembe günü şehir genelinde karla karışık yağmur görülebilir.

Özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde yüksek bölgelerde hafif kar yağışı beklentisi mevcuttur.

Öğleden sonra sıcaklıkların biraz daha artmasıyla yağış şekli değişebilir, fakat şehir merkezinde kısa süreli kar taneleri görülebilir.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışı genellikle kış mevsiminde Aralık sonundan Şubat ortalarına kadar görülen bir hava olayıdır. Özellikle Ocak ayı, şehrin en yüksek kar yağışı günlerini barındırır; Ocak ayında ortalama 3-4 gün kar yağışı gözlemlenir.

1 Ocak 2026 için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı günübirlik veya kısa süreli geçişlerle sınırlı olabilir; yoğun kar yağışının birkaç gün boyunca devam etmesi beklenmiyor. Ancak yaklaşan günlerde soğuk hava dalgası devam ederse zaman zaman kar yağışının 2–3 gün aralıklarla tekrarlanması mümkündür.